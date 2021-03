Lugejakiri | Naabrid suitsetavad koridoris ja loobivad konisid maha 

„Esimesena hakkas häirima see, et koridori tekkis suitsuhais. Selgus, et noored armastavad juba uksest väljudes suitsu põlema panna ja siis mitu korrust alla jalutada. No millisele naabrile see peaks sobima?” kirjutab Egle, et see polnud aga sugugi kõik.

„Kui autos on see tunnike istutud, siis astutakse välja visatakse kõik tehtud konid tänavale. Nende tulekuga on tekkinud parklasse suurem kuhi konisid. Osad on heidetud ka haljasalale. Ma ei mõista, kas neid ei häiri, et ümbrus must ja räpane on. Ja prügikast on nende autost maksimum kümme sammu eemal. Kui raske saab olla koniga sinna kõndida ja see prügikasti heita? Tegu ei ole ka mingite meeletult noorte inimestega, kes maailmast üldse midagi ei jaga. Mõlemad näivad umbes 30aastased olevat,” selgitab Egle.