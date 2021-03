Täiskasvanud sügava puudega poja eest hoolitsev Külli: on olnud nii raskeid aegu, et isegi imestan, kuidas ma ellu jäin 

«Niigi raske aeg ja nüüd otsustate veel kolmanda lapse saada,» torises ämm 28 aasta eest Külliga (70). Oli Eesti aja algus ja muutuste tuuled puhusidki elu paljudel keeruliseks. Aga et see võib veel keerulisemaks minna, ei osanud küll keegi aimata.

Külli sõnul keerab puudega lapse sünd iga lapsevanema ja pereliikme elus uue lehekülje. Nii algas ka tema lugu uuesti, kui Andreas ilmavalgust nägi. Peres ootasid pesamuna sündi suure õhinaga juba vanem vend ja õde.

Epilepsia viiekuuselt

Esialgu tundus, et beebipoisiga on kõik korras. Ka arstid ei kahtlustanud midagi, sest toonane diagnostika polnud praegusega võrreldes nii arenenud. Ometi hiilis ema südamesse poja arengut jälgides järjest süvenev aimdus, et kõik pole korras. Kui ühel päeval avaldus umbes viiekuusel pojal epilepsia, tõidki lastehaiglas tehtud uuringud päevavalgele karmi diagnoosi: PCI ehk tserebraalparalüüs. See tähendab kaasasündinud kesknärvisüsteemi kahjustust ja mõlemapoolset halvatust. Andreasel töötab vaid üks käsi ja tema kõnest on keeruline aru saada.

Külli tunnistab, et diagnoos oli šokk, aga põdemiseks aega ei antud. «Sa vaatad oma last ja näed, kui armas ta on. See paneb sind iga ihurakuga võitlema, et poeg saaks abi ja tarvilikke teraapiaid,» selgitab ema.

Takkajärele on naine mõelnud, et puude põhjust võib otsida rasedusaegsest läkaköhast. Külli töötas koolis ja tema juhatatavas klassis levinud viiruslikust läkaköhast ei jäänud temagi puutumata. Eks haigusega kaasnenud hingamisraskused põhjustasid lootel hapnikupuudust. Külli nendib veel aastaid hiljem, et defektoloogiat õppinuna teadis ta kõike, mis võib juhtuda. Ja õele tunnistas samuti: «Ime küll, kui see laps on terve.» Ja ikkagi tuli kõik paraja ehmatusena.

Pere lagunes koost