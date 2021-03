Lugejakiri | Miks riputatakse kaitsemask tahavaatepeegli külge? 

"Kui helmed toovad õnne või kaitsevad, siis sellest maski riputamisest ma aru ei saa. Kas tegu on varuks pandud puhta ja uue maskiga? Või riputavad need inimesed sinna maski, mida nad sellel päeval kasutavad? Vahepeal siis võtavad ära ja panevad rippuma? See ei saa ju kuidagi hügieeniline olla," leiab Jaana.

"Sõidan igapäevaselt autoga linnas ringi, mistõttu ongi see küsimus mind pikemalt juba piinanud. On ju räägitud, et maski ei tohi lõua alla panna ega niisama tasku suruda. Need ühekordsed maskid, mis autodes ripuvad -need on ju siis samuti viiruse levitajad. Miks terviseamet või politsei sellele tähelepanu ei pööra? Miks uudistes arstid sellest ei räägi? Ma pole kindlasti ainus, kes seda märganud on," muretseb Jaana.