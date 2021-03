Lugejakiri | Ämm kiusab: miks kartulilt on vaht võtmata?

Naise sõnul ärritab teda, et alati hakkab ämm lauas norima, et maitsest on tunda, kuidas perenaine pole vahtu kartuleid keetes eemaldanud.

„Kui varasemalt külas käisime, siis ei tõusnud selliseid probleeme esile. Eks kööki jagada teise naisega ei olegi lihtne. Mina jätan sageli potid ja pannid õhtuks pesta, aga tema tahab kohe puhtaks küürida. Eks see häirib teda samuti. Kuid ma ei saa ju kõike enda kodus teha teisiti seetõttu, et ämm saaks rahul olla. Ma oleks omas kodus ise külaline. Ja ma ei olnud vastu, et ta meile tuleb. Muidu saame päris hästi läbi. Lastele meeldib, et vanaema lähedal. Endal ka kindel, kui keegi kodus päeval on. Saan aru, et mõnele näib, et norin pisiasja üle, aga see ärritab ja kordub iga söögikord, mil ma kartuleid olen keetnud. On siis mingi vahe sellel, kas võtta vahtu või mitte?”