Lugejakiri | Miks mehed särgi alt õllekõhtu paljastavad? 

„Käisin poes toitu ostmas, kui mu pilku püüdis üks perekond. No õigemini see pereisa, kes jope eest lahti oli ilmselgelt liiga lühikese või väikseks jäänud t-särgi selga ajanud. Õllekõhuke tervitas kõiki möödujaid. Ja sellest ei olnud võimalik mööda vaadata, sest pükste särgi vahele jäi vähemalt üle 10-15 sentimeetrit,” kirjutab Evelin.

„Meil kontoris olid samuti kindlad mehed, kes kandsid lühikesi pükse, sandaale ja sokke. Mood võib olla veider, aga see komplekt mõjus kohe eriti kummaliselt. Ja mulle tundub, et see kõhtu paljastav särk on nüüd uus taoline veidrus,” leiab Evelin.