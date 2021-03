Inimesed Humorist Raimo Aas: parodeerimise peale solvumine tähendab, et sa ei olegi keegi Verni Leivak , täna 06:00 Jaga: M

KULDSED ÕPETUSSÕNAD: «Kui olin väike poiss, elas meie maja vastas üks Eesti esimesi kloune Harald Saarens. Ta rääkis mulle klounitöö alustest ja selle põhimõtteks on: sinu enda kuju on see, mida publik saab välja naerda ja hukka mõista. Publik pole ju selleks saali kutsutud, et nüüd kuulake ja vaadake, kui tark, ilus, hea, karvane ja pehme ma olen. Ka mina olen sellest põhimõttest alati lähtunud.» Foto: Martin Ahven

«Ikka ja jälle meenub mulle Lya Laatsi ütlemine, et lavalt tuleb õigel ajal lahkuda. Või siis Vene helilooja Utjossovi sõnad, et parem lahkuda 15 minutit varem, kui viis minutit hiljaks jääda,» lausub humorist Raimo Aas.