KURB, AGA TÕSI | Viis märki, et peaksid suhte lõpetama 

Sa tead, et oled õnnetu ja väärid palju paremat. Aga sa oled mugavas olukorras, sest vähemalt sul on keegi. Võib-olla kardad sa, et ei leia kunagi kedagi, kes kohtleks sind nii hästi, kui sa sügaval sisimas tahad. Kõik need on väga halvad põhjused, miks suhtes olla.