Inimesed Maagilisi käsitööseepe valmistav naine: igas päevas võiks olla natukene muinasjuttu ja ilu, kasvõi nii lihtsa asja näol nagu seep Terttu Jazepov , täna 06:00

HOBIST SAI ÄRI: Krislin Kuldsepp on hea näide, et koroonapandeemia ajal ei pea käed rüpes istuma, vaid see on just õige aeg millegi uue proovimiseks. Foto: Sandra Paasma

Krislin Kuldsepp on hea näide, et koroonapandeemia ajal ei pea käed rüpes istuma, vaid see on just õige aeg millegi uue proovimiseks. Nii otsustaski naine hiljuti käsitööseepide maailma avastada ja on kõigest mõne kuuga juba ka oma äri püsti pannud. „Käte pesemine on praegusel ajal väga popp, miks mitte teha seda siis juba uhke ja nahale kasuliku seebiga,“ ütleb ta.