Dilaila kolumn | Mina ka! 

Mina aga olin kunagi suhtes tüübiga, kes umbes kolm aastat mulle midagi sellist ei öelnud. Kui mul lõpuks kõrini sai ja ta maha jätta otsustasin, siis oli ta juba üllatunud, sest „me ju armastame teineteist“. Sorri, Eesti mehed, ma tean, et me materdame teid pidevalt selle eest, et te tundeid välja ei näita. Aga kas tahate, et naine sulaks teil käes nagu vahaküünal jõuluõhtul? Minu arvates on „mina ka“ päris okei algus.