EESTLASTE KOGEMUSED | Laste kõrvalt tagasi koolipinki? Täiesti võimalik! 

Karin Hanga õppis aastatel 2011–2018 Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö doktoriõppes; kaitses doktorikraadi ja võitis Teaduste Akadeemia teadustööde konkursil eripreemia. Praegu õpib Karin Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu Instituudis superviisoriks. Tema igapäevane töö Eesti Töötukassas on suunatud erivajadusega inimestele suunatud teenuste kujundamisele ja nõustajate koolitamisele.

Hanga jaoks on õppimine oluline, sest ühiskond, ootused ja ka võimalused meie ümber muutuvad pidevalt. "Et muutuvatele oludele vastata, peame ka ise paindlikud olema ja vajadusel muutuma. Kuid õppimiseks on ka teisi põhjuseid – õppima ei pea ainult sellepärast, et ühiskond justkui ootab või et see on töötamiseks vajalik. Õppimine on oluliselt laiem tööalasest enesetäiendamisest – see hõlmab ka (vaimset) enesearengut, enda teostamist ja arengut inimesena. Nii saame oma elu rikastada, koguda uusi teadmisi ja värskendada suhteid. Ja nii see on, et igal inimesel on loomupärane vajadus enese realiseerimise suunas, pideva arengu suunas. See on meid toonud tänasesse päeva!

Täiskasvanuna õppima minnes saame valida - erialade ring on väga lai ja võimalused mitmekesised. Näiteks olen aru saanud, et tänapäeval on eriti popp minna uuesti õppima kutseharidusse, kuigi endal on juba kraad käes ja töökoht olemas. Milline suurepärane võimalus õppida näiteks mesindust, aiakujundust või puitmajade restaureerimist See rikastab meid inimesena, toob rahuldust ja kes teab, võib-olla laiendab ka valikuid tööturul. Esimene samm on enda jaoks ära tunda, et tahaks midagi enamat," ütleb ta.

Kuidas leida võimalusi, kui tunned, et „tahaks midagi enamat“?

Karin räägib nii oma kogemusest kui annab sõna ka enda sõpradele, et uurida, miks nemad õpivad, mida õppimine neile andnud on ja kuidas nad on ühendanud oma töö-, pere ja õppimisega seotud kohustused. Kõik need inimesed on oma haridusteel „teisel või kolmandal ringil“; nad töötavad ja neil on lapsed ning perega seotud kohustused.

"Arvan, et minu puhul oli õppima asumine kombinatsioon erinevatest põhjustest: kindlasti soov saada selliseid teadmisi, mida saaksin valdkonnas kasutada; mida teistes riikides on edukalt tehtud ja mida saaks rakendada Eestis. Ma tahtsin ja tahan olla oma töös ja tegemistes targem ning tõenduspõhisem. Usun siiralt, et mida rohkem on tarku ja laia silmaringiga inimesi meie ümber, seda kaalutletumaid otsuseid me teeme nii oma isiklikus kui ka tööelus," räägib Hanga.

Karin on viie lapse ema, kuid võib kinnitada, et õppimine ja töö- ning pereelu ühildamine on võimalik. "Nii praeguste kui ka varasemate õpingute puhul ütlen, et väga palju ei peagi muutma. Õpingute nimel ei pea ja ei tohigi kõigest muust loobuda. Minu puhul töötas järgmine: prioriteedid, planeerimine ja pühendumine. Tavaliselt panen kirja enda jaoks olulised tegevused, nende ajakava ja kui midagi teen, püüan sellele keskenduda. Üldiselt see õnnestub. Aeg oli ja on kõige suurem ressurss ning seda tuleb tõhusalt kasutada. Ikka on hommikuid, kui tuleb tõusta 5.30, et enne pere ärkamist ja tööleminekut teha „veidi tööd“ ning siis poolest päevast tegeleda õpingutega. Õhtud on pere jaoks."