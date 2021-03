„Eelmisel aastal samal ajal jätsime vaid üks päev enne üritust ära Kaubamaja 60. sünnipäeva ürituse. Selle aasta alguses oli selge, et suuri pidustusi ei toimu ka sel kevadel. Siiski ei tahtnud me loobuda võimalusest pakkuda oma klientidele vaheldust ning võimalust kasvõi üheks õhtuks unustada argipäev, valida kapist välja seal „õiget hetke“ oodanud peoriided ning miks mitte pidada oma pere keskel maha üks mõnus moeõhtu,“ räägib Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk.

Nn zoomi-pidude aeg võimaldas kokku tuua väga eesrindliku seltskonna ja nii rääkisid kevadistest moetrendidest stilist Liisi Eesmaa ning moeajakirjanik Urmas Väljaots, kes igapäevaselt toimetab moemekas Pariisis, ent viibis hetkel hoopis Madridis. „Tõeliselt rahvusvaheline ja ajastutruu lahendus, mida tavaolukorras ilmselt oleks tundunud keeruline korraldada,“ muigab Kolk ja lisab: „Kirsina tordil lisas maailmamoe glamuuri Roberta Einer, kelle eksklusiivse pop-up-poe leiab ka Kaubamaja e-poest.“

Mida aga toob selle aasta kevadmood?

Vesivärvipalett

Samal teemal Ilu ja mood LIHTNE JA ODAV! Kuus nippi, kuidas riietest kallim mulje jätta Kevadine värvikaart toob moemaastikule mahedad ja justkui pintsliga võõbatud vesivärvid. Nendes on omajagu rahu, mis annab võimaluse neid sobitada olemasoleva garderoobiga, mõjudes samal ajal siiski kevadiselt värskelt. „Nii nagu mood muutub järjest hooajatumaks, on ka selle kevade värvikaart mõnusalt vaheldusrikas – võimaldades rõivaid kanda erinevatel hooaegadel ning pikendades seega rõivaste eluiga,“ räägib Kolk. Erinevad pruunid, karamellitoonid, heledad beežid ja võiküpsise kollakad nii riietel, aksessuaaridel kui jalatsitel on samuti hooajatuse märk.

Kombineeri, kombineeri, kombineeri!

Trendiharjal on pikad pikkused ja seda just koos kandes. Sobita pikki midipikkuses särkkleite vabalt langevate laiade pükstega. Mängi värvidega või hoia kogu komplektil sama tonaalsust ning kevadine efekt on käega katsutav. Kokkusobitatud toon-toonis kompletid jätkavad sügisel alustatud võidukäiku. Kolk julgustab miksima viisakamat kostüümi koduse kudumi või puuvillase dressikomplektiga. „Kõik sobib! Võlu peitub kandmise lihtsuses.“