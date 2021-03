LIHTNE JA ODAV! Kuus nippi, kuidas riietest kallim mulje jätta 

Sama tooni rõivaste kandmine on lihtne, ent efektiivne viis, kuidas oma komplektist kallim mulje jätta. Sa ei pea riietuma üleni musta või valgesse, vaid võid omavahel kombineerida ka näiteks tumesiniseid ja musti toone – see on alati moes.

See on tõenäoliselt kõige alahinnatum nipp, aga sellegipoolest on see tõsi. Kui riided istuvad su seljas nagu valatult, võib see lõpptulemust drastiliselt mõjutada!