LIHTSAM, KUI ARVAD! Kuidas esimesel kohtingul enesekindlat esmamuljet jätta? 

Tutvumine saab alati alguse esimesest kohtumisest ja sellega kaasneb ka esmamulje loomine. Vanessa Van Edwards, kes on pikalt enda ettevõttega inimeste käitumist uurinud, on välja toonud, et juba 20 sekundit pärast inimesega tutvumist tekib otsus, kas me usaldame teda, või töövestluse näitel – kas me soovime temaga koos töötada.

Sotsiaalpsühholoogias on tuntud ingliskeelne termin rapport ehk tunne, et oled kellegagi ühenduses ja harmoonias ning suhtlete vabalt. Väga hea esmamulje aitab seda kindlasti luua. Tarmo Tammi raamatus „Must vöö müügis“ soovitatakse rapport’i loomisel vastaspoolele enesekindlust sisendada, komplimente teha, tema nime kasutada, midagi ühist leida ja tema vastu siirast huvi tunda.

Kuidas kujuneb esmamulje ja mida me saame omalt poolt teha, et seda mõjutada?

Esmamulje kujuneb meie välimusest (sh riietusest), energiast, näoilmest, kõnest, käepigistusest ning kehakeelest.

Me otsustame inimesega tutvudes, kas ta on enesekindel või ärev, kaasahaarav või igav. Me kõik soovime suhelda enesekindla ja kaasahaarava inimesega – nii lihtne see ongi! Kui tunned, et sul on enesekindlusest puudu, siis pole hullu – seda kõike saab õppida!

Kas Sa tead, kuidas enesekindel olla?

Edwardsi sõnul on lihtsaim mõelda võitnud sportlase peale! Milline on võitja? Ta täidab ruumi enda enesekindlusega, tal on selg sirge, rind ees, pea taeva poole ja õlad taga.