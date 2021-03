Jalaprotees ei takista 14aastasel Peetril elamast: kui on oma asi, millega tegutseda, on ka muu elu parem 

Peetril (14) diagnoositi juba beebieas neurofibromatoos, mis on kaasa toonud nägemislanguse, skolioosi ehk lülisamba haigusliku kõverdumise ning vasaku sääreluu ebaliigese. See tähendab, et poisi sääreluu otsad ei kasvanud kokku, olid pidevalt liikumises ja iga sammuga kaasnes valu.