Maris Kõrvits meenutab Raadio 2st lahkumist: ma ei karda välja öelda, et kirjutasin lahkumisavalduse nuttes 

Isiklikult Maris (42) ei arva, et ta pärast nelja-aastast pausi raadiosse tagasi läks. Ehkki mõni pealkiri võis ju nii väita. «Pole sealt ära olnudki,» on ta kuulajana pidevalt uuel ja huvitaval kõrva peal hoidnud. Kuna elus tuleb liikuda ikka edasi, mitte tagasi, osutuski Raadio 2 asemel valituks hoopis Retro FM. Eneseteostusega on siin vähe pistmist. «Haarasin võimalusest, sest ilmselt ei ole ma oma vanusega enam ladvaõuna väärtuses. Selline pakkumine ja ainuüksi teadmine, et olen kellelgi meeles – see on suur kompliment.»