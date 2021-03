Endisest telekokast Sven Azojanist sai pärast rasket insulti aednik: kokatööks pole enam jaksu 

Viis aastat tagasi mõistis Sven (54), et Tallinn pole sugugi see koht, kus ta peaks elama. Nõnda tegi ta oma elus radikaalse muudatuse ja kolis maale. «Muidugi mõista peab maal millegagi tegelema. Kuna olen täiskarsklane, siis poe taga õllejoomine ei ole minu jaoks. Kogemata juhtus siis nii, et kõigepealt tuli aeda üks, seejärel juba teine taim ja täna nimetan enda aeda kollektsioonaiaks,» muheleb Sven kavalalt. Nüüdseks laiutab tema Kesk-Eestis asuva maakodu ümber erakordselt omapärane aed, kus tippkokk end ütlemata hästi tunneb.