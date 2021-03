Lugejakiri | Pettunud mees: ütlesin naisele, et lapsi ei taha, aga ikka saame 

„Nüüd teatas mu naine, et ta on rase. Välk selgest taevast! Oleme aastaid koos ja plaanid tehtud, kuid tema muutis neid ilma minuga rääkimata. Senini võttis ta antibeebipille ja need toimisid. Nüüd ta väidab, et võtab edasi, aga ikkagi juhtus. Kuidas siis senini ei juhtunud? Ma olen kindel, et ta lõpetas nende võtmise. Kui rääkisime sellest, siis tuli teemaks ja abort. Aga ta ütles, et tema väga tahab seda last. Olen väga pettunud, sest see ei olnud meie plaanides. Ma armastan teda endiselt, aga usaldusega on nüüd kehvasti. Ja mis ma peaksin edasi tegema? Ma ei tahtnud last. Kas ma jätan naise ja lapse maha? Alimente pean hakkama ikka maksma. Ja miks ma pean loobuma armastatud naisest? Aga samas – ma ei unista isaks saamisest ja taolisest perest. Ma olen nagu nurka surutud ja laps surutakse väega sülle. Ebaõiglane olukord, aga head lahendust ei ole. Ja see pidev pettumus, et miks mu naine nii tegi. Ma ei mõista seda. Ta oleks võinud ausalt öelda, et on muutnud oma plaane ja arutame. Hetkel tunnen, et ta on mind ära kasutanud,” kurdab Mart.