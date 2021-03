Lugejakiri | Kas sinu mees kingib lilli ainult tähtpäevadel? 

„Minu elukaaslane peab meeles igat mu sünnipäeva, naistepäeva ja sõbrapäeva – igat tähtpäeva peab meeles. Ei saa justkui etteheiteid teha, aga samas vasardab peas, et palju on mehi, kes naisele ka ilma mingi tähtpäevata lilli viivad,” kirjutab Nele.

„Mul endal on üks hea sõbranna, kelle mees üllatab vahel ootamatult õie või suure kimbuga. Ei mingit konkreetset põhjust, vaid lihtsalt tahab naist rõõmustada ja lilli kinkida. See tundub palju olulisem, kui mees tahab ja teeb seda ilma mingi kindla põhjuseta. Olen täitsa kade,” tunnistab Nele.

„Mõtlen, et äkki on need naised kuidagi mehe vastu lahkemad või oskavad neis seda tunnet tekitada, et tegu ei ole kohustuse, vaid millegi erilise ja ilusaga,” jagab Nele oma mõtteid.