Lugejakiri | Kas bussijuht peab avama esiukse? 

"Buss tuli ja astusin esiukse juurde, bussi pääseda. Keskmisest uksest sisenes noorem mees ja naine koos lapsevankriga. Seisin ja vaatasin läbi klassi bussijuhi poole, aga ei mingit reageeringut. Ta lihtsalt ei avanud ust. Kiirustasin siis keskmise ukse juurde, kuigi tahtsin just hoida teistest distantsi. Eeldan, et eriti koroonaviiruse levikut arvestades on see oluline," kirjutab Madli.