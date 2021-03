Lugejakiri | Mida teha, kui tellitud toit ei vasta ootustele? 

„Need olid nätsked. Kui sellest võiks veel ju andeks anda, siis hullem oli see, et pooled kartulid andsid märku, et kartulisilmad ja idud olid toitu tehes puhastamata jäetud. Ei olnud ilus see tulemus. Koer sellele viltu ei vaadanud ja pani need nahka. Ise aga mõtlesin, et mida sellisel puhul teha. Enam tellima ei kipu, aga see pole ju lahendus. Minu info ja tagasiside sai saadetud, kas see info kuhugi ka jõudis? Mingid järeldused tehakse? Ei ole sugugi veendunud,” selgitab Aivi.