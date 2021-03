PELETA PINGEID! Aroomiteraapia aitab stressirohkel ajal lõõgastuda 

Foto: Tootja



Pärast talve kipub nahatoon kartuliidu karva olema. Aga tahaks ju kevadel ikka särav ja jumekas välja näha! Testisime hiljuti Vita Liberta pruunistavat vananemisvastast näoseerumit, mis, usud või ei – toimis imeliselt! No olgu, kuigi lubati ka kiiret kortsude silumist, siis need on meil endiselt alles. Ehk on nädal selleks liiga lühike testaeg. Ent jumet parandas see toode küll ja veel! Panime igal hommikul kolm tilka seerumit päevakreemi sisse ja juba paari päevaga oli näol õrn ja loomulik «päevitus». Ei mingeid rante või võltsi porgandivärvust, mis pruunistustoodetega tavaliselt kaasas käib! Boonusena on nahk mõnusalt sile ja niisutatud.