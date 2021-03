PEIDA VEAD, RÕHUTA HEAD! Õige sõrmus muudab käed kaunimaks 

. Foto: Tiina Kõrtsini

Kui palju sõrmuseid tasub korraga sõrme panna, et lõpptulemus ei mõjuks maitsetuna? Reeglit pole, aga üks on kindel: maitsepiiril kõndimisega ei saa teps mitte igaüks hakkama. Ole kindel, et valitud ehted kannavad sama stiili, või lähtu pigem soovitusest, et vähem on rohkem.