„MÕTTEKOHT“ | Lapsendamine ja juured: kui oluline on lapsendatud lapsele rääkida tema päritolust ja mida see kaasa võib tuua? 

Kui veel paarikümne aasta eest oli lapsendamine teema, millest parema meelega ei kõneldud, siis nüüd tehakse seda üha julgemini. Kuid ikka veel on selle teemaga seoses väga palju küsimusi, hirme ja väärarvamusi. Mida tähendab lapsendamine lapsele, bioloogilistele ja kasuvanematele ning mida see protsess kaasa toob, värskes taskuhäälingu saates räägimegi. Samuti sellest, kui oluline on lapsendatud lapsele rääkida tema päritolust, kui lihtne või keeruline on leida oma bioloogilisi vanemaid ning mida räägib selle kohta seadusandlus.