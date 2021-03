Naine Kiri peatoimetajalt Merle Luik , täna 02:00 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Oleme Naistelehes igal aastal muu hulgas ikka ka emakeelepäeva meeles pidanud. Kord oleme teinud loo mõne staažika õpetajaga, teinekord aga sulaselget eesti keelt kõneleva välismaalasega. Ei unustanud seda tänavugi – kolleeg Helina otsis üles seitse tublit eestlannat, kelle missiooniks on eesti keele ja kultuuri alalhoidmine välismaal asuvates Eesti koolides. Müts maha kõigi selle tänuväärse töö tegijate ees! Ja ka nende lapsevanemate ees, kes suudavad veenda oma teises keele- ja kultuuriruumis kasvavaid lapsi eesti keelt õppima ning kõnelema. Kujutan vaid ette, et ega see iga kord lihtne ole – eriti teismelistega.