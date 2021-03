NAISTELEHT TESTIB: milline palsam aitab lokkidel taas kohevust saavutada? 

Juuksur Kaja Tamm rõhutab, et lokkide eest hoolitsemisel tasub olla usin. Näiteks peaks neid lõikama vähemalt kord kuus. Korralikult lõigatud juuksed on elujõulisemad, need ei pulstu ja nii on neid ka lihtsam kammida. Seejuures tuleks kammimist alustada alati juuste alumisest otsast.