TÄHELEPANU, MEHED! Naised ootavad sinult voodis just neid 16 asja 

See võib tunduda ilmselgena, aga voodis võivad asjad väga kiirelt muutuda. Seksuoloog Gail Crowder soovitab seksi nautida, mitte asjaga kiirelt ühele poole saada. „Alusta peast ja lõpeta varvastega. Naistel võtab 10–20 minutit aega, et orgasmini jõuda, nii et kannatlik partner aitab neil seksuaalselt rahuldava kogemuse saada.“

„Seks ei ole alati ideaalne – tihti juhtuvad ootamatused nagu krambid, menstruatsioon, õhupuudus jne,“ ütleb seksuoloog Cain Joyland. Kõik need on üsna tavalised ja võivad tunduda küll piinlikuna, ent naised tahavad end seksi ajal turvaliselt tunda ning teada, et ükskõik mis juhtub, see on okei. Selliste asjade üle tuleb naerda ja siis need unustada.