Lugejakiri | Mees eeldab, et rase naine teeb kodus ära ka kõik rasked tööd 

„Ma ei arvagi, et rasedus on haigus, mis mind voodisse suruma peaks, aga siin on ikkagi üks suur aga,” kirjutab Marleen.

Kõik päevad ei ole raseda Marleeni sõnul ühesugused.

„Mõni päev on nii raske olla, et trepist üles ja alla minek võtavad võhmale. Ka meeletu uni on tulnud. Magan öösel, aga võin vabalt ka terve päeva otsa magada. Ma ei tee seda siiski, vaid toimetan toas. Nii on mehel alati söök ootamas, toad korras, pesu pestud jne. Üritan ka puud tuppa tuua ja tee puhtaks labidaga teha, aga vahepeal pole raasukestki rammu,” kurdab naine.

Marleen on mehega sellest rääkinud, aga mees justkui ei saa aru.

„Arvab, et ma nüüd terve päeva kodus, siis ikka mingi hetke leian. Aga ma olen juba päris pirakas ja keha valmistub sünnituseks. Tõesti jaksu vahepeal lihtsalt pole. Kardan õues ka natuke kukkuda, sest meil maapind päris künklik. Elukaaslasele seda aga raske selgitada. Ise mõtlen, et äkki olen senini terve raseduse ka liiga aktiivne olnud. Nüüd ta arvabki, et pole miskit, et saab ikka kõik tehtud,” kirjeldab Marleen senist elukorraldust.

Marleen loodab, et kui beebi sünnib, siis mees kogeb, et kõik muutub ikkagi ühel või teisel viisil.