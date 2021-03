Lugejakiri | 15aastane tütar tahab isa juurde elama minna 

„Ma ei saa teda ka kuidagi keelata, aga ma ei kujuta ette, kuidas see kõik toimima hakkab. Keset koroonakriisi vahetada kodu, kooli ja sõpruskonda,” tunnistab ema, et on ahastuses.

„Läksin tütre isast lahku juba üle 10 aasta tagasi. Praegu elan oma uue mehe ja meie lastega koos. Ka kõige vanemal tütrel oli oma tuba ja kasuisaga saab ta hästi läbi. Õige oleks öelda, et nemad klapivad hästi, aga mina ja tütar ei suuda tülideta suhelda. Minu tegemised häirivad teda ja vastupidi. Pidevad tülid, paukuvad uksed ja etteheited. Ma tahaks meie suhet parandada, aga ma ei oska seda. Aga lasta oma last endast eemale – see tundub ka südamele lubamatu,” kirjeldab Leeni.

Oma eksmehega on Leeni seda teemat juba ka arutanud, sest tütar põgenes pärast ideed juba ise isa juurde.

„Ma pakkusin, et jäägu sinna esiti kuuks, sest koolist praegu õpe toimub ju veebis. Saavad esiti katsetada koos ja meist eemale olemist. Hinges kardan siiski, et temal on palju lihtsam kohaneda. Ma juba praegu tahaks sõita ja ta tagasi enda juurde tuua,” avaldab Leeni, et Pärnu ja Tallinna vahemaa on tema jaoks samuti liiga suur.

„Mida ma tegema peaksin? Üritan end rahulikuks ja tasakaalukas suruda, aga pidevalt on ärevus. Helistan talle iga päev, aga mõnikord ei vasta ta kohe. Saan ta alles isa kaudu kätte. Ja ise tunnen, et laps peaks ikka emaga kasvama. Ta on ju imikust saadik ikka minu juures olnud. Mu enda ema ütleb, et aimas seda juba ammu, et nii läheb. Ma olevat liiga nõudlik. Tegelikult nõuan ainult seda, et hinded ja tuba oleks korras. Ja mõnikord palun abi nooremate valvamisel või köögis. Aga see kõik ongi ju osa täiskasvanuks saamisel.”