KUULA | Põlvamaa pillimeestel valmis laul igatsusest publiku järele 

"Lisa-lugu" väljendab veidi nukral ja mõtlikul toonil pillimeeste igatsust naasta oma tavapärasesse ellu. Nagu ütleb loo autor ja bändi liige Toomas Ojasaar, et mitte niivõrd mängude, kui just publiku järele on vajadus. „Teinekord piisab tõesti ka mõnest andunud silmapaarist saalis, et tunda siirast tänu esinemisest,“ tunnistab ta.

Sõnade autor Andres Lehestik märgib lugu kommenteerides: "Just nüüd, pandeemiast tingitud eraldatuse ajal, tajume teravamalt, et inimene on sotsiaalne liik. Mis tolku oleks me tööst ja laulust, kui me ei loodaks, et keegi neid vajab? Ja eks ole ju tänulikkus rõõmu sõsar."