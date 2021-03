Lugejakiri | Raha eest saab kõike? Ka seadust rikkuda... 

„Mul on üks sõber, kel ärivaistu, õnne ja raha jagub. Ja kogu selle edu taustal tahab ta alati piire nihutada,” kirjutab 42aastane Rainer.

„Kõige ehedam näide on see, kui mõnelt linnalähedaselt ürituselt teel linna oleme. Seda siis enamasti taksoga, sest alkoholi tarbides hoiame viksilt autoroolist eemale. Aga mind siiski häirib, et päris korralikud me ei ole. Mu sõbrale meeldib taksojuhile lisaraha pakkuda, et too teeks teel trikke. Mõnikord ka ohtlikke,” selgitab Rainer.

Nii on Raineri sõber nõus olnud juhile maksma ka selle eest, kui ta nad tavapärasest kiiremini linna sõidutab. See aga eeldab kiiruseületamist.

„Ta tahab, et taksojuht sõidutakse meid lubatust kiiremini, mööduks mõnest meie ees olevast autost nüüd ja kohe,” loetleb mees.

„Ja ta on valmis maksma tavalisest arvest sadu eurosid rohkem. No loomulikult on juhid selle lisaga nõus. Aga viimati oli meil väga järsk möödasõit, mis mind mõtlema pani. Varem see mind väga ei häirinud, aga mul on kodus ju tegelikult ka lapsed ja naine. Sel viimasel korral lõi nagu mõistus pähe ja terve tee linna mõtlesin ainult sellele, et ma ei saa seda enda perele teha.”

Raineri sõnul on ta proovinud sõbraga senisest eluviisist rääkida, aga too ei näe selles probleemi.

„Tema lapsed on ka juba vanemad. Ja tal on tõesti elus kõik olemas. Eks ta vajabki seda adrenaliini ja mingit teistmoodi ergutust oma ellu. Me oleme aastaid ühes pundis olnud, aga nüüd on minu piir ees. Mul ei olegi teist valikut, kui sellest sõpruskonnast lahkuda. Muutust ma tulemas ei näe. Trahvid ja piirangud samuti mitte. Raha annab niivõrd palju vabadust. Nüüd viimased nädalad olen mõelnud, et äkki tema väline lõbusus ongi ainult mask. Sest see piiride pidev ületamine jätab mulje, et ta justkui otsib midagi, aga ikka ei leia ega koge,”kirjutab mees.