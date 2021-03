Dilaila kolumn | Prügisõjad  

„Ma ei tea, mida teha!“ kurtis sõbrants. „Mu uus kutt kolis sisse ning tuleb välja, et ta ei tee kodus mitte midagi. Ta tahab aga muudkui kallistada, aga ei vii isegi oma leivataldrikut kraanikausi juurde, selle pesemisest rääkimata. Üritan talle nüüd siis demonstreerida, milline mu maja välja näeks, kui kumbki meist ei koristaks. Seni pole sõnum talle kohale jõudnud. Ühel hetkel pidin tal pidžaama põhimõtteliselt seljast rebima ja pesumasinasse viskama. Nimelt olin sellele ise Nutella-plekid peale teinud, et sõnum kohale jõuaks. Tema arvates aga oli see igati okei.“

Hakkasin mõtlema oma eelmise suhte peale. Kodutöid, mida pikkade akrüülist küüntega teha saab, on piiratud hulk. Nõudepesu on probleemne, tolmuimeja toru samuti korralikult hoida ei kannata, raske prügikoti väljaviimist ei tasu mainidagi. Mu eks tegi kõik need asjad ise ära, mina aga katsetasin diivanil uute näomaskidega.

Keset seda mõttehetke astus kööki mu sõbrantsi kutt, pea ümber põhimõtteliselt kärbseparv tiirutamas. Aga olgem ausad, ta näeb niiii kuum välja, et lööks naiste seas laineid ilmselt ka prükkarina!