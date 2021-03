Armastus tööpostil – õnn või õnnetus? 

Ühine töökoht on teineteisega tutvumiseks ja suhte arendamiseks igati usaldusväärne paik, kinnitab Helsingin Sanomatele paariterapeut Hanna Kinnunen. Esiteks on samal tööpostil armunutel tõenäoliselt ka sarnane haridustase ja eriala ning teiseks huvituvad nad suurema tõenäosusega samalaadsetest asjadest. Finsexi küsitluse põhjal on iga teine soomlane olnud lühemat või pikemat aega armunud töökohal kohatud inimesse. Neist 14 protsenti on töökaaslasega abiellunud. Kõige sagedamini kiinduvad kolleegi kõrgema haridustasemega ja vastutusrikkamatel ametikohtadel töötavad inimesed. Seda tõenäoliselt seetõttu, et ametiredelite kõrgemad pulgad on naiste ja meeste vahel võrdsemalt jagunenud.