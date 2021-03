Parema seksi nimel kasuta aju 

Nüüdsel ajal moes olevat mindfulness'i tuleks kasutada ka seksimõnude suurendamiseks – tuleb lihtsalt püsida hetkes ning keskenduda oma aistingutele, mitte lasta ajul autopiloodi peal uitama minna. Nagu selgub, ei paranda teadvelolek mitte üksnes vaimset ja füüsilist tervist, vaid võib ka linade vahel iha ja erutust suurendada ning rahulduse lähemale tuua. Eksperdid soovitavad erootilist teadvelolekut harjutada igapäevastes toimingutes. Näiteks kujuta duši alla minnes ette, et see on sul esimene kord, ning koge kümblusmõnusid kõigi meeltega.