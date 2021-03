Kuidas kaugsuhet toimima panna? 

„Tuleb kehtestada selged ootused, millal ja kuidas suheldakse. Mõni armastab päev läbi sõnumeid saata, teist see segab.“ Ka kaugsuhtes saab kohtinguid pidada: pange kenasti riidesse, süüdake küünal ja einestage kumbki oma ekraani ees. Virtuaalne kvaliteetaeg on ka näiteks ühine jalutuskäik: minge õue ja rääkige teineteisele, mida seal näete. Virtuaalsete kohtingute kokkuleppimine aitab kultiveerida elude põimumist, mis on tõelise suhte tingimus. Kindlasti tuleks millalgi jutuks võtta suhte tulevik – kas plaanitakse kokku kolida, lapsi saada. Muidu on hiljem tunne, et oled raisanud mitu aastat elust arvutiromaanile, millest ei tulnudki midagi.