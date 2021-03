NÄGU SÄRAMA! Seitse sammu, kuidas saavutada suviselt värske jume 

1. Selleks, et meik sinu näonahaga kenasti haakuks, on oluline see põhjalikult ette valmistada. Alusta näo puhastamisest, eemaldades sealt vatipadja ja tooniku abil nahale kogunenud mustus. Võid tegevust korrata, kuniks vatipadjale pole jäänud enam ühtegi meigijääki.



2. Seejärel on aeg näonaha niisutamiseks. Eelista niisutava toimega või sära andvaid seerumeid ja näokreeme, kuhu on lisatud C-vitamiini. Imelise kuma annavad ka kõiksugu näoõlid. Kui need aga sinu igapäevasesse iluarsenali ei kuulu, võid kreemile lisada juurde paar tilka orgaanilist taimset õli, näiteks orgaanilist kookos- või argaaniaõli.



3. Primer’il ehk meigialuskreemil on võluvõime muuta nahk siledaks ning hoida meik nahal kogu päeva. See-eest ei tasu aluskreemiga liiale minna ja kanda see eelkõige T-tsoonile ehk otsaesisele, ninale ja lõuapiirkonda, kus poorid on rohkem nähtavad kui mujal.



4. Alus- või jumestuskreemi näole kandmisel unusta ära meigipintsel ja -käsn ning kasuta selleks oma sõrmi. Sinu käte soojus aitab jumestuskreemil paremini naha sisse sulanduda ja tulemus jääb loomulikult kaunis ning särav.



5. Eelista kerge tekstuuriga ja võimalusel sära andvat jumestuskreemi, mis on sinu enda näonahast tooni võrra tumedam. Tumedate silmaaluste puhul kanna silma alla veidi heledamat tooni jumestuskreemi, mis muudab näo visuaalselt väiksemaks. Ära unusta kanda jumestuskreemi ka kaelapiirkonda.



6. Päikesepuuder on imeline abimees kogu aasta vältel, kuid sellega ei tohi liiale minna. Kanna päikesepuudrit pintsli abil õrnalt juuksepiirile, põsesarnadele ja lõualuule ning hajuta see väikeste ümmarguste pintslitõmmete abil naha sisse.



7. Viimase lihvi annab kreemja tekstuuriga sädelev näopulk, mida tupsuta sõrmeotste abil kulmuluudele, meelekohtadele ja miks mitte ka rangluudele ning dekolteele. Viimase asjana kooluta ripsmed, harja läbi kulmud ning kanna huultele niisutava toimega huuleläiget.