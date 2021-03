Ekspert annab nõu: kuidas tõsta laste ja noorte nutiseadmete turvalisust 

Eesti mobiilsideoperaatorite andmetel saavad lapsed esimese päris oma telefoni kooli minnes ja järjest sagedamini on selleks mõni odavam nutitelefon. Mida vanemaks laps saab, seda suuremat rolli hakkab nutitelefon tema elus suhtlemiskanalina mängima. Kui väikemate laste mobiilikasutusest on vanematel enamasti päris hea ülevaade, läheb alates teismeeast lapse nutikasutuse kontrollimine järjest keerulisemaks ja lapse enda huvid laiemaks.

Nutitelefonile kulutatava aja piiramine ja lapse tegevuste jälgimine on vajalik, kuid kooliealisele lapsele ekraaniaja täielik keelamine tähendab ühe omaealistega sotsiaalse suhtlemise võimaluse äravõtmist. Seetõttu on järjest rohkemates kodudes lahenduseks selged nutikasutuse reeglid ja nutikasutusega seotud ohtude võimalikult väikeseks viimine, samuti laste õpetamine internetis varitsevatest ohtudest.

1. Vaadake, et seade ise ja olulisemad kontod oleksid turvalise parooliga kaitstud

Vaadake koos lapsega üle, et kõik valitud paroolid ja pin-koodid oleksid sisse lülitatud ja turvalised. Esmane viis turvalisust suurendada on tagada, et seadmel oleks sisse lülitatud ja parooliga kaitstud ekraanilukk. See on vajalik seadme kaotuse või varguse korral, aga eriti teismeliste puhul ka näiteks pahatahtlike sõprade vastu. Donskoi kirjeldab üht ebameeldivat juhtumit: „Minu tutvusringkonnas juhtus hiljuti lugu, kus sõbra telefoni enda kätte saanud teismeline marakratt postitas sõbra telefonist erinevatesse vestlusgruppidesse sõnumeid, mis telefoniomanikku häbistasid. Mõtlematu nali tegi telefoniomanikule palju haiget ja paigutub ilmselt üheks küberkiusamise vormiks.“ Samuti on oluline üle vaadata lapse olulisemate kasutajakontode paroolid ning kus võimalik, võtta kasutusele kaheastmeline autentimine.

"Vaadates ka Eestit puudutavaid suuremaid paroolide lekkeid näeme, kui paljud inimesed vaatavad tänase päevani turvalistele paroolidele läbi sõrmede. Sageli vallivad isegi täiskasvanud omale lihtsasti äraarvatava parooli, näiteks numbrijada 123456 või väga levinud sõnad,“ selgitab Donskoi.

Ekspert lisab, et ka lastele on vaja rõhutada juba varakult parooliturbe olulisust – tuletada meelde, et paroole ei tohiks paljastada isegi lähedastele sõpradele, kanda rahakotis, seljakotis või telefoniümbrisesse kirjutatuna. Kui paroole on palju või on raskusi nende meeles pidamisega, siis saab salvestada need spetsiaalsetesse rakendustesse.

"Uuemates telefonides on kasulik kasutada biomeetrilisi andmeid – näotuvastust või sõrmejälge. Need andmed on salvestatud telefonikiibile, mistõttu on need turvalised isegi siis, kui telefon on nakatunud viirusega. Seetõttu peetakse seda tüüpi lukke eriti ohutuks,” ütleb Donskoi.