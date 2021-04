Jalgpallimaailmast taandunud Mia Belle Trisna: äkki elasingi kõik läbi selleks, et saaksin nüüd teisi aidata 

Mia (27) tegeleb eelkõige naistega, kes tunnevad, et nad ei vääri soovitut või on kohas, kust nad ei oska ise edasi minna. „Aitan neil endas selgust luua, et olla naised, kes nad olla tahavad. Sügaval sisimas võitleme kõik tundega, et me ei vääri midagi või pole piisavalt head. Mina tahan olla neile tugi ja enda looga näidata, mis on võimalik.“