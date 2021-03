KEVAD ON PEAAEGU KÄES: kuidas juukseid pärast talvist pakast turgutada? 

Esiteks, võta ette üks korralik juuksehoolduskuur. Siinkohal jääb šampoonist ja palsamist väheseks – juustekasvu soodustamiseks ja kiharate sära taastamiseks kasuta ka seerumit ja vitamiine. Näiteks Eesti naiste hulgas ülimalt populaarsed Placent Activ Milano tooted toimivad tõhusamalt just koos kasutades. Toodete üheks tähtsaimaks koostiseks on ka platsentaekstrakt, mis aitab taastada peanaha hea olukorra ning on seeläbi vastuseks küsimusele, kuidas juuksed kasvama panna ning mil moel need pikaks kasvatada.

Kuna aeg-ajalt on mõistlik juuksehooldusvahendeid vahetada, siis võib seegi aidata kaasa säravatele kiharatele.

Teise sammuna võiks kasutusele võtta spetsiaalsed juuksehooldusvitamiinid.

Soovides panna juuksed kasvama, on juuksesibula vajalike ainetega varustamine vältimatu. Olemas on kindlad vitamiinid, mille abil märkad muutust juba kahe nädala pärast. Selle asemel aga et oma menüü ainult nende järgi ümber sättida, on lihtsam lisada igapäevarutiini spetsiaalsed juuste vitamiinid.

Placent Activ Milano juuksevitamiinid sisaldavad toitaineid ja mineraalained, näiteks A, C, D ja B-grupi erinevaid vitamiine, biotiini, foolhapet ja tsinki. See erakordselt tõhus “ilukokteil” hoolitseb selle eest, et sinu organism oleks seespidiselt varustatud kõikide juuksekasvuks vajalike ainetega.