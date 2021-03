„MÕTTEKOHT“ | Kuidas turgutada kodukontoris töötamisest ja nutivahendite võidukäigust räsitud keha? 

Füsioterapeut rõhutab, et enda keha eest hoolitsemine on kõige olulisem. „Keha on inimese töövahend. Kui keha hakkab alt vedama, võib see üsna kiirelt kogu meie tegevust tugevalt pärssida ning mõjutada ka meeleolu,“ nendib Vahtrik. Tema sõnul on ka nutiseadmete võidukäiguga kaasnevatest sundasenditest enim mõjutatud need, kelle elustiil ei ole väga liikuv ning kes on oma keha hooletusse jätnud.