Käte nahk reedab su vanuse! Kuidas leevendada peamisi muresid? 

Mida teha? Parim relv on ennetamine! Olenemata aastaajast tuleks käekotis kaasas kanda päikesekaitsekreemi. Käeselja õhuke nahk vajab sarnast hooldust kui õrn ja tundlik silmaümbrus, mis on samuti aasta ringi ilmastikuoludele, sealhulgas päikesele, eksponeeritud. Samuti on abiks nahatooni helendavad ja seda ühtlustavad kätekreemid. Vali igapäevasesse kasutusse hooldustooteid, mis sisaldavad AHA-happeid – need aitavad võidelda nii kortsude, naha kareduse kui ka ebatasase pigmentatsiooniga.