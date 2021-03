Teenetemärgiga tunnustatud viipekeele arendaja: lapsena tundus mulle, et rääkimine pole õige 

Regina (63) on kogu Eesti viipekeele arenguks aastatega väga palju ära teinud ja möödunud nädalal tunnustas president tublit naist Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgiga. Uudis võttis naise esialgu tummaks. Alles õhtul, kui kogu pere magas, jõudis kohale, et tema töö on tõesti kellelegi nii korda läinud, et teda teenetemärgi saajaks esitati.