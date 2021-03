MAHA STRIPPARIMÜÜDID, ELAGU ÄGE SÕLTUVUS! „Seksikas olla pole patt. Postitants ei küsi vanust ega kaalu!“ 

Postitantsustuudio Pole Mermaids omaniku Mairi Küünrussi (30) huvi selle ala vastu tärkas aastaid tagasi, kui ta nägi ööklubis postitantsijaid põnevaid trikke tegemas. „Tol ajal oli arvamus postitantsust ühene – sõbrad-sõbrannad, kellele rääkisin, et see mind salamisi huvitab, laitsid mu mõtte kiirelt maha ning vihjasid, et ega sa ometi ju selline naine ole. Kuid tänu oma elukaaslase õele jõudsin esimesse postitantsutrenni ja pärast seda oli mu süda kohe müüdud. Tundsin, et see on täiesti minu ala. Nüüdseks olen postitantsuga tegelenud juba neli aastat.“