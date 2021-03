Peatoimetaja veerg 

Tänane kaanestaar Liis Lemsalu rääkis meile, et tegi eelmisel aastal ära autojuhiload. «Tänu eelmise aasta pausile oli mul sõidutundideks aega, muidu oleks ilmselt venima jäänud,» ütleb lauljatar.

Ka mina tundsin möödunud aastal ühel hetkel, et see koroonarutiin on nii rõhuv, et pean lihtsalt pea selgena hoidmiseks midagi muutma. Või uut õppima. Nii tegingi endale plaani: võtan iga kahe kuu tagant osa mõnest õpipäevast või kursusest. Kord õpin selgeks midagi sellist, millest olen ammu unistanud, ehk midagi hingele. Järgmisel korral aga hangin uusi teadmisi, mis aitaks laiendada tööalast silmaringi ja areneda professionaalselt. Nii näiteks käisin möödunud aastal õppimas kirjeldustõlget – ehk seda, kuidas anda näiteks filme, teatrietendusi või näituseid edasi vaegnägijatele. Peagi võtan osa ühe ametikooli korraldatavast sisekujunduskoolitusest, sest maakodu tahab värskendamist. Mais lähen õpin filmistsenaariumide kirjutamist. Meeles mõlguvad ka puude lõikamise õppepäev ja algaja mesiniku koolitus.