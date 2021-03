Kuidas saada aru, kas tutvumisäpis kohatud inimene on sinu jaoks õige? 

MeetnFly uuris umbes 400 inimeselt, kuidas nad eelistaksid tulevase kaaslasega tutvuda ja kahes valdkonnas oli vastanuid üsna võrdselt – 72% Eesti inimestest kasutab tutvumisplatvormi ning 70% eelistab kaaslast kohata avalikus kohas, näiteks baaris, ööklubis, koolitusel, üritusel või festivalil.

Populaarse tutvumisrakenduse Hinge labori juht ja suhtesobitaja Logan Ury on enda uurimuses välja toonud, et liiga suured võimalused piiravad meie otsuste tegemist. See tähendab, et inimesed võiksid teadlikult teha otsuse, et suhtlevad samal ajal näiteks kolme potentsiaalse kaaslasega ja seejärel otsustavad, kellega neist nad ka kohtingule minna soovivad.

Kui julgus on kokku võetud ja esimesele kohtingule mindud, aga see ei lähe ootuspäraselt, ei tasu nukrutsema jääda ning kohtuda võiks ka teiste inimestega. See ei ole lihtsalt statistiliselt tõenäoline, et esimesena tutvutakse selle ühe ja ainsaga.

Kohtuda võiks võimalikult vara

Spetsialistid kinnitavad, et internetis ei tasuks suhtlusele väga palju aega pühendada ja huvi korral võiks võimalikult kiiresti kohtuda – võib juhtuda, et kui suhtlete pikalt virtuaalselt, siis ei teki päriselt kohtumisel „klikki“ ja vestlusele kulutatud aeg läheb lihtsalt raisku.

Antropoloog Helen Fisher, kes on juba üle 15 aasta andnud nõu USA populaarsel tutvumisplatvormil match.com, on oma uurimuses välja toonud, et ainus võimalus saamaks teada, kas inimesega sobitakse, on temaga silmast silma kohtuda. „Meie aju on parim algoritm,” ütleb ta. Veebis soovitatakse omavahel vahetada umbes kuus teadet ja see peaks andma ülevaate, kas teise poolega soovitakse ka kohtuda. Esimene kohting võib olla ka lühike ja selle võib veeta näiteks tunnikese kohvi juues või jalutades. Seejärel on juba selge, kas huvi suhtluse jätkamiseks on olemas.