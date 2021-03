Liis Lemsalu: sisemiselt olen ikka see tüdruk, kes tuli Norrast Eestisse ja oli oma tulevikule mõeldes väga ärev 

Paar päeva enne meie kohtumist on Liis (28) kimanud 17 tundi järjest Tallinnas kolme võttepaiga vahet, sest filmiti tema ja Stefani uut muusikavideot «Doomino». Hullumeelse, ent unenäolise päeva järel tabas Liisi säärane pingelangus, et kaks järgmist päeva veetis kodus pikaliasendis. «Kõik kohad valutasid... Eks võtetel tuli ette ka füüsilist pingutust, pidi väljuma turvatsoonist ja tegema asju, mida varem pole teinud, seigelda ja lennelda unenägude ilmas,» viskab laulja õhku salapära ja kinnitab, et on nüüdseks taastunud.