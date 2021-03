ETV SAATEJUHIST EESTI KEELE ÕPETAJAKS! Ela Tomson: see on minu meelest missiooniga töö 

Ela (76) on Pärnus sündinud. Maja, kus nad abikaasa Mati Põldrega elavad, ehitas Ela isa. Meri küll aknast ei paista, kuid siia kostab selle kohin. Just kevadel ja sügisel, mitte suvel, mil elu keeb ümberringi. «Meri hakkab kohisema enne tormi, ilm on veel täiesti vaikne, aga mere hääl ennustab, et varsti tuul tõuseb.»