Pangatöö asemel õpetajaks läinud Sveta: kui ma räägin, on õpilased minu ainuvõimu all. Teist sellist ametikohta pole 

Õpetab Lasnamäe lapsi

Koolitaja võttis kaks aastat pangas töötades hoogu, enne kui tundis ennast lahkumiseks küps olevat. Nüüd töötab ta neljandat aastat Lasnamäe gümnaasiumis. Svetlana on kooli eripedagoog ja hariduslike erivajadustega laste (HEV) koordinaator. Ta õpetab loodusõpetust, geograafiat ja majandust ning on suure rõõmuga 10. klassi juhataja, kuigi kunagi oli just klassijuhatamine üks põhjus, miks ta kooli tööle ei tahtnud minna.

„Kui tulin siia kooli tööle, oli algul samuti kokkulepe, et klassijuhatamist ma ei võta. Varsti palus direktor mul seda ikkagi teha, sest üks klassijuhataja läks dekreeti. Olin nõus, kuigi see oli klass, kes mind esimese geograafia tunni ajal üldse ei kuulanud – nad tegelesid kõige muuga. Kui esimene tund läbi sai, mõtlesin: „Oh kui hea, et seda on vaid üks kord nädalas!“ Nüüd tahan nendega kogu aeg koos olla,“ muigab õpetaja.

Sveta on aru saanud, et tema iseloomuga lausa sobib klassijuhatamine. „Ma ei tee vahet, millal on tööaeg ja millisest hetkest algab minu isiklik aeg. Suhtlen oma klassiga ka väljaspool tööaega – nad käisid mul külas, sõitsime kolme aastaga läbi kogu Eesti, käisime Peterburis, Soomes,“ kirjeldab klassijuhataja. „Olen nendega nagu sõber. Aga kohe alguses ütlesin ära, et meil pole mingit demokraatiat – koolis lastega see ei tööta, lapsed ei oska vastutust võtta. Ütlesin, et mina otsustan ja valida saate ainult seda, kas teete kohe või kohe-kohe. See toimib ja lastele meeldib see selgus. Nad teavad, et nagunii peavad tegema, siis pole mõtet hakata vaidlema.“

Üle-eelmisel õppeaastal panid bioloogiaõpetaja Udrase õpilased veebruaris klassi kasvama viit sorti tomatitaimi ja mais sõid vilju. Teised õpilased kadestasid ja küsisid, kas õpetaja võtaks ka nende klassis sama asja ette.

Lasnamäe gümnaasiumis on vene õppekeel, aga seal on ka eesti keele kümblusklassid. Just neis annab Svetlana tunde ja teeb seda eesti keeles. Õpetaja sisendab lastele: „Selleks, et Eestis midagi saavutada, peab õppima eesti keelt, muidu on poole võrra vähem võimalusi.“

Hariduslike erivajadustega õpilasi on Lasnamäe gümnaasiumis umbes 300. Svetlana on neile õppealajuhataja rollis. Nad õpivad kas individuaalse õppekava järgi, väikeklassis või vajavad muud tuge. Levinuim erivajadus on õpiraskused.