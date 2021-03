Pihtimus: 56 aastat abielus, palgapäeva joomingute ja vägivalla kiuste 

Urve-Mai Männikult (84) on sugulased-tuttavad elu jooksul palju kordi kaastundlikult pärinud, miks ta küll ometi kannatab. Sedasama on ta ka ise endalt mitu kordu küsinud. Vastus on ikka ja jälle olnud sama: ma ei taha, et mu lapsed kasvavad üles isata.

Mai ei näe elust räsitud välja. Rõõmsa meelega naise, Pärnu Suleklubi liikme kirjutuslaud on täis luule- ja proosatööde katkeid, saadud ja saatmata kirju. „Suhtlus ja kirjasõbrad on hinge turgutanud ja mind hoidnud. Ka pool sajandit peetud õmblejaamet pakkus naudingut,“ sõnab ta.

Mai abikaasa Sass puhkab juba peaaegu kaks aastat Alevi kalmistul. Tema oligi põhjus, miks lähikondsed naisele kaasa tundsid. Mees oli vägivaldne. „Aga ainult pooleldi,“ leevendab juhtunut muie Mai suul. „Ta jõi peamiselt palgapäevadel, seega tänasin õnne, et raha maksti vaid üks kord kuus.“