Margus Tabor tegi oma vanaemast „Mamma lugudega“ kuulsaima hiidlase 

Et pääseda sõtta minekust, põgenes Oskar kodunt ja tema naine Elfriede jäi kolme tütrega üksi. Kui lapsed hakkasid koolis käima, kolis Elfriede Suuremõisa keskusesse, et laste koolitee oleks lühem. Mamma ja tüdrukute koduks sai mõisa seppade maja, mis oli hiljem ka Marguse kodu. See oli kahe pere maja, teises otsas elasid Möku Minde ja Kopa Eti, hiljem Kuli Leene.

1990. aastate maareformi käigus tagastati Mammale maa Soonlepal, aga sellest majast, kus ta kunagi elas, on alles ainult alusmüürid. „See oli nagu muinasjutt, et meil on midagi tagasi saada,“ ütleb Margus. „Esialgu polnud mul selle kohaga sidet, aga nüüd on küll.“

Maja, kus Margus Mammaga elas, tagastati Rootsis elanud proua Evale. Ta lubas Mammal ja Kuli Leenel surmani oma kodus elada. „Kui Mamma 1997. aasta juunis suri, siis kolisime kiiresti välja,“ meenutab Margus. 35aastane mees tundis siis, et on kaotanud oma kodu, kuigi oli juba aastaid mandril õppinud ja töötanud.

Samal sügisel käis Margus koos ema ja tädiga sealt asju viimas. Nad tegid naabrite juures enda õuntest mahla. „Majaomanik Eva ütles, et me võime võtta sealt nii palju õunu, kui tahame. Nagu oleks need tema istutatud,“ muigab Margus. „Kütsin ahju kuumaks, toetasin selja vastu ahju. See oli mu viimane õhtu kodus.“

Margus arvab, et just emalt ja Mammalt on ta oma näitlejageenid saanud – mõlemas oli see alge olemas. Lapselapse meelest tegi Mamma teatrit, kui tahtis mingit eesmärki saavutada või teistes emotsioone esile kutsuda. Külamuttide ümber sõrme keeramisega sai ta osavalt hakkama. Kui Margus 1980. aastal lavakooli astumise järel Lisl Lindau juubelile sattus, mõtles ta seda seltskonda vaadates, et kui Mamma oleks teises keskkonnas elanud ja haridust saanud, siis oleks võinud tedagi näha seal näitlejate seas.

Ema Elvi kolis pärast pensionile jäämist tagasi Hiiumaale. Seal hakkas ta korraldama näitemänge ja looma vemmalvärsse. Ema ütles, et lõpuks ometi saab ta teha seda, mida tahab.

Et Margusel on esinejaannet, märkas juba ta õpetaja Ülle Juhe Suuremõisa 8klassilises koolis. Ta saatis poisi deklamaatorite konkursile. Margus võitis selle ja sai edasi järgmisse vooru Tallinnas.