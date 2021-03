Lugejakiri | Tütar juba 30, aga meest ega last pole kusagil 

„Tänapäeval ei kiirustata, aga teate, mu tütar on juba 30aastane. Varsti saab pool elust elatud, aga meest ja last ei ole,” avaldab Mare oma mure.

„Meest ma talle otsima ju minna ei saa. Sõbrannade pojad on ka kõik omale kaaslased leidnud. Juttu ajades ikka jõuame selleni, et tal meest ja lapsi pole. Ta näib ise ka õnnetu, aga midagi ei muutu. Küsisin talt interneti kohta, et kas ta kuhugi kontot ei taha teha. Sealsed mehed olevat enamasti abielus ja tahtvat ainult kõrvalsuhet. Mehega oleme arutanud, aga mees mul võtab asja rahulikumalt. Tema arust aega veel on ja küll plika selle ühe ja õige kunagi ka meie ette toob. Ma nii optimistlik ei ole, sest meile pole ta kedagi tutvustanud. Ja ka meie vestluste järgi võin arvata, et midagi tõsisemat pole tal veel kordagi olnud,” selgitab Mare.